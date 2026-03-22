Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà. Calciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena Lecce, Di Francesco: «Siamo stati un po’ ingenui. Abbiamo avuto le nostre opportunità ma.» Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà. Fiorentina, Paratici nel pre partita: «Non ho ancora incontrato Marotta, lo incontrerò, è tutto a posto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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