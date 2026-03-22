L’E-Work finisce in riserva Senza Zanetti si fa dura

L’incontro tra E-Work e Ecodent Villafranca si conclude con una vittoria per la squadra ospite, che si impone con il punteggio di 84-79. Durante la partita, l’assenza di Zanetti ha influenzato il corso dell’incontro, rendendo più difficile la situazione per i locali. Tra i protagonisti, Di Maria e Soglia si distinguono con 23 e 19 punti rispettivamente, mentre Peresson contribuisce con 16.

Ecodent Villafranca 84 E-Work Faenza 79 ECODENT VILLAFRANCA: Di Maria ne, Rosignoli 23, Grisi ne, Peresson 16, Parmesani 8, Furlani, Reschiglian, Mancini, Rainis 6, Soglia 19, Gregori 12. All.: Soave E-WORK FAENZA: Brzonova 15, Ciuffoli C. 4, Ronchi 21, Milanovic, Zanetti ne, Cosaro, Ciuffoli E. 10, Cappellotto, Guzzoni 8, Onnela 21. All.: Seletti Arbitri: Andreatta - Zuccolo Note – Parziali: 19-23; 45-47; 58-61. Tiri da 2: Villafranca: 1944, Faenza: 1939; Tiri da 3: Villafranca: 1328, Faenza: 1030; Tiri liberi: Villafranca: 710, Faenza: 1118; Rimbalzi totali: Villafranca: 38, Faenza: 46 Più di così l’E-Work non poteva fare. Le faentine... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’E-Work finisce in riserva. Senza Zanetti si fa dura Articoli correlati Basket A2 E-Work, settimana cruciale. Ma per stasera è in dubbio ZanettiInizia dal Veneto la settimana decisiva dell’E-Work nella quale dovrà cercare di agguantare il quinto posto, ora occupato da Ragusa. Sinner, la corsa al n.1 si fa dura. Alcaraz va in fuga anche senza vincere gli Australian OpenLa sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic costa moltissimo a Jannik Sinner in termini di classifica.