Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Trasparenza e texture: il gioco tra rete Chantilly e pelle liscia. L’analisi visiva delle Silla Slingback ‘Chantilly’ rivela un approccio progettuale che gioca sapientemente sul contrasto materico. Il punto focale è indubbiamente la sovrapposizione di tessuti con proprietà ottiche opposte: da un lato, la trasparenza eterea della rete Chantilly color camel, dall’altro la solidità opaca della pelle liscia. Questa combinazione non è casuale ma risponde a una precisa intenzione estetica volta a creare profondità senza aggiungere volume fisico alla scarpa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le Silla Slingback ‘Chantilly’: eleganza in rete e pelle

Articoli correlati

Leggi anche: Le Silla Slingback ‘vivienne’: La verità

Leggi anche: Balmain Slingback ‘Eva’: Eleganza francese, comfort e prezzo