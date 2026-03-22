le prime pagine di oggi

Oggi e domani si svolge il voto sul referendum sulla magistratura, con le urne aperte in tutta Italia. Nelle pagine di oggi si parla anche della guerra in Medio Oriente, con aggiornamenti su quanto accade nella regione. Le notizie riguardano le decisioni politiche e gli eventi più recenti di questi due argomenti principali.

Soprattutto il referendum sulla magistratura per cui si vota oggi e domani, poi la guerra in Medio Oriente e le imprese sportive di sabato La notizia di gran lunga più importante sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 22 marzo, è il discusso referendum sulla magistratura, con diversi giornali molto schierati, quelli di destra per il “sì” e altri, come il manifesto e il Fatto Quotidiano, per il “no”. Trovano poi spazio la morte di Paolo Cirino Pomicino, uno degli ultimi democristiani, la guerra in corso in Medio Oriente e i successi sportivi di sabato: dall’impresa del fortissimo ciclista Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo alla prima vittoria di Laura Pirovano nella Coppa del Mondo di discesa libera di sci, a quelle di Nadia Battocletti e Zaynab Dosso ai Mondiali di atletica leggera indoor. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 22 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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