le pluriclassi di portico nella mia tesi di laurea

Nella mia tesi di laurea ho approfondito il progetto delle pluriclassi nella scuola primaria ‘Ambrogio Traversari’ di Portico. Questa realtà si distingue per essere una piccola scuola che, grazie alla sua struttura, riesce a offrire un’esperienza educativa ricca e diversificata. La pluriclasse di Portico continua a ottenere risultati positivi e rappresenta un esempio di come un ambiente compatto possa funzionare efficacemente.

Per il progetto della scuola primaria ‘Ambrogio Traversari’ o meglio della pluriclasse di Portico continuano i successi, perché la particolarità è quella di essere una piccola realtà, ma ‘una scuola grande come il mondo’, come sottolinea il titolo. Dopo che la Regione ha approvato il progetto pilota di Portico estendendolo a 120 pluriclassi della montagna e che in novembre è stato presentato al Parlamento Europeo dalla responsabile del plesso, Francesca Briccolani, nei giorni scorsi l’esperienza è stata oggetto di una tesi di laurea da parte di Maria Monti, alunna della scuola oltre vent’anni fa, anche se originaria di Rocca San Casciano, oggi sposata a Meldola con Lorenzo Martignano e madre di tre bambine (Anna, Alice e Adele), già con esperienza di insegnante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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