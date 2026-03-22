Le note di Crossroads I classici americani del poliedrico Strong

A Imola si svolge l’evento Crossroads, dedicato ai classici americani del jazz e della musica. Nel pomeriggio si svolgono incontri con autori e presentazioni di libri, seguiti da una serata in smoking con la Colours Jazz Orchestra al Teatro Stignani. La rassegna globetrotter prosegue con questa doppia proposta, che alterna letture e musica, nel rispetto di un programma ben strutturato.

Crossroads a Imola: pomeriggio di libri e serata in smoking con la Colours Jazz Orchestra. Il secondo grande appuntamento della rassegna globetrotter che fa tappa domenica al Teatro Stignani avrà il sapore delle giornate ben costruite: prima la parola, poi la musica. Alle 18, nel Ridotto Pierpaolo Martino presenterà il volume "Scritti dal basso. Dieci bassisti tra jazz e letteratura" (Shake Edizioni, 2025). Con lui dialogherà Franco Minganti, voce autorevole nel panorama degli studi jazzistici. Il libro attraversa la storia del contrabbasso e del basso elettrico seguendo dieci figure cardine del jazz. Alle 21 il sipario dell’auditorium... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le note di Crossroads. I classici americani del poliedrico Strong Articoli correlati Crossroads, le vie del jazz portano a RavennaSono 16 le tappe ravennati dell’edizione 2026 di ‘Crossroads’, la mille miglia del jazz che, dal 3 marzo al 31 luglio, porterà in tutta l’Emilia... Leggi anche: Le note di Rtc. Il brio d’operetta e le note di Zipoli Tutti gli aggiornamenti su Le note di Crossroads I classici... Discussioni sull' argomento Le note di Crossroads. I classici americani del poliedrico Strong; Festival Crossroads a Imola: tutti gli appuntamenti in città; Alla Tenda ‘Cantautori su Marte’, Crossroads e tanto altro; Per Crossroads è a Imola il Grupo Compay Segundo, erede del Buena Vista Social Club. Crossroads Festival torna a Fusignano con il trio Corzani Li Calzi e Daddi in “Nica’s Dream. I musicisti di jazz e i loro tre desideri” - facebook.com facebook #SPETTACOLI REGIONE ACCORDI DISACCORDI per #CROSSROADS 2026 il concerto della gipsy #jazz band (manouche) unica tappa del tour regionale all'Oratorio dell'Annunziata a #Solarolo di #Ravenna. Il servizio di @zingrillo @ComuneRavenna x.com