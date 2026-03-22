Le Esocalie di De Santis sono protagoniste di un gesto apparentemente semplice, quasi scaramantico, in cui le note vengono raccolte e riposte con cura. L'artista si dedica a ridare vita a queste piccole parti di musica, creando un collegamento tra il gesto e il risultato finale. La sua pratica si concentra sulla riscoperta della bellezza attraverso un'azione ripetuta e consapevole.

Il gesto è quasi scaramantico. Le nota, le raccoglie. E poi ridà loro la vita che avevano smesso di avere. Perché lui, Enrico De Santis, le sue amate finestre e porte segnate dal tempo e dall’incuria le trova talmente ricche di suggestione da trasformarle nel drappeggio e nella mantella delle sue fotografie più memorabili. Le chiama “ Esocalie ”, crasi e sintesi tra il prefisso greco éx?, “fuori” e l’aggettivo kalòs, “dentro”, per ricordare che il bello non è solo all’interno dei suoi scatti ma anche all’esterno e che insomma, quelle che sembrano corazze, in realtà sono parti essenziali delle opere stesse. Come del resto ha intuito chi le ha ammirate tra le sale di Palazzo Stella a Genova e all’Art Space di New York. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le magiche Esocalie di De Santis: "La bellezza apre tutte le finestre"

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