Le imprese e la crisi nel Golfo | Regole ambientali Ue da rivedere

Le imprese nel Golfo affrontano una crisi che ha portato a richieste di revisione delle regole ambientali dell’Unione Europea. La situazione economica nel 2026 vede segnali positivi come consumi in aumento, inflazione stabile e occupazione ai livelli più alti. La crescita del Pil è stimata all’1%, mentre i dati indicano un quadro economico in evoluzione e con sfide ambientali in primo piano.

Roma, 22 marzo 2026 – "Il 2026 è cominciato con segnali molto incoraggianti per l’economia, con consumi in crescita all’1,3% a febbraio, inflazione sotto controllo, occupazione ai massimi e una previsione di Pil all’1%". È con una nota di fiducia che esordisce il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Ma l’ottimismo deve fare i conti con la guerra in Medio Oriente: "Sì, sta rimettendo tutto in discussione, a cominciare da probabili fiammate inflazionistiche con pesanti impatti su fiducia, consumi e investimenti. Senza dimenticare specifiche ricadute negative su alcuni comparti in particolare, come trasporti, logistica e turismo". Quali... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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