Durante le Giornate Fai di primavera, il presidente della regione ha visitato la Grancia di Cuna e annunciato un finanziamento di circa 2,2 milioni di euro destinato al recupero dell’edificio. La somma è stata riconosciuta dalla Regione per sostenere i lavori di restauro e conservazione di questa struttura storica. La visita si è svolta in occasione dell’evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Un finanziamento da circa 2,2 milioni di euro da parte della Regione per un’importante operazione di recupero. Si è parlato anche di questo durante la visita del presidente Eugenio Giani, ieri nel Senese in occasione delle Giornate Fai di primavera, alla riscoperta dei beni storici del territorio meno conosciuti. Accompagnato dal sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni ha visitato la Grancia di Cuna, un imponente granaio fortificato un tempo utilizzato dal Santa Maria della Scala e diventato la maggiore fra le fattorie fortificate dell’ospedale senese, situata sulla via Francigena. La struttura, tornata di recente di proprietà pubblica,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Giornate Fai di primavera. Giani alla Grancia di Cuna: "Due milioni per il recupero"

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