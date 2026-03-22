Le recenti dinamiche all’interno del Consiglio superiore della magistratura hanno portato a una posizione più ostile nei confronti del governo. Un giudice del Tribunale di Trento ha affermato che le correnti interne hanno rafforzato un potere politico, un’area che, secondo la sua opinione, non compete alla magistratura. La discussione riguarda il ruolo e i limiti dell’autonomia della categoria, ora al centro di un acceso dibattito.

Io, così come altri colleghi, abbiamo deciso di uscire fuori dal guscio e dire che votiamo Sì per dare il preciso segnale che non tutti i magistrati sono schierati per il No alla riforma, nonché, almeno per me, per amore di verità, dignità della funzione e ruolo che svolgiamo, non condividendo i vari slogan della Associazione nazionale magistrati, che non sono in alcun modo veritieri. Non ho ritenuto, infatti, corretto che da magistrati si dicano cose non vere ai cittadini, perché la riforma non è contro la magistratura e non è a danno della cittadinanza. La legge sottoposta a referendum, infatti, non crea alcuna dipendenza dei giudici dal... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le correnti hanno trasformato il Csm in un parlamentino ostile al governo

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