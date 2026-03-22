Le barricate rosse per tenere Parigi

Emmanuel Macron è intervenuto più volte per rispondere alle accuse di ingerenza nel processo democratico locale, in vista delle prossime elezioni in Francia. Le tensioni a Parigi sono cresciute a causa delle barricate rosse, che sono state erette nel tentativo di influenzare o bloccare il voto. La situazione ha richiesto interventi ripetuti da parte del Presidente per cercare di calmare gli animi.

È stato costretto a intervenire a ripetizione, Emmanuel Macron, per mettere a tacere le accuse d'ingerenza nel processo democratico locale che oggi vedrà la Francia tornare alle urne. Arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles, il capo dello Stato ha bollato come «insensate» le accuse a lui rivolte dal candidato sindaco di Parigi giunto in testa lo scorso fine settimana, il socialista Emmanuel Grégoire, che punta mantenere il dominio Ps nella capitale dove la gauche regna dal 2001. Grégoire, braccio destro della sindaca uscente Anne Hidalgo, punta il dito sul presidente, tacciato d'essere intervenuto a sfavore del Ps nel gioco delle intese... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le barricate rosse per tenere Parigi Articoli correlati Leggi anche: Opposizioni già sulle barricate. FdI: "Studieremo tutte le carte e impugneremo le misure fallaci" Leggi anche: Unipol scatta con la cedola. Pronte le barricate su Bper