Terza vittoria consecutiva della nuova Lazio, la squadra che aveva risentito negativamente della partenza per lontani lidi di Guendouzi e di Castellanos. Sarri ha fatto il miracolo di inserire nel modo più utile i nuovi arrivi scovati da Lotito. E se oggi ha battuto per 2-0 il Bologna lo deve a tutti, ma in modo speciale a Taylor, autore dei due gol, e a Motta che ha parato il rigore tirato da Orsolini. E a tutti i compagni, con Marusic che con un intervento provvidenziale ha salvato la porta di casa da una svista di Motta che stava per costare cara alla Lazio. E Provstgaard che, quando lo chiamano, è sempre pronto a entrare in campo, sostituendo egregiamente lo sfortunato Gila, pilastro della difesa come Romagnoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio 2 Bologna 0 una vittoria confezionata da Taylor

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