In teatro c'è la stessa eccitazione: del resto le star sono tali in primo luogo perché riescono ad entrare nel cuore della gente. Così quando Gong Yoo sale sul palco per l'intervista, esplodono tutti in applausi e urla di amore puro. Se vi state chiedendo chi sia Gong Yoo, siete ancora all'inizio del vostro amore per la K-Way ma in realtà è possibile che lo conosciate già: è «il reclutatore» di Squid Game, ruolo che era quasi un cameo nella prima serie ma che è diventato una piccola storia nella storia nella seconda: «Mi sono divertito a fare lo piscopatico», dirà poco dopo l'attore «anche se la sua figura potrebbe essere più complessa di come sempre: anche lui potrebbe essere in primo luogo una vittima dello Squid Game, che poi è una metafora della società». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'attore Gong Yoo a spasso a Firenze, il Korea Film Festival e il nostro folle amore per la Corea

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