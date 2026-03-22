AGI - L' Atalanta torna alla vittoria in campionato dopo un mese d'astinenza, battendo il Verona 1-0 grazie alla rete di Zappacosta nel primo tempo. I nerazzurri salgono a quota 50 punti e avvicinano la zona Europa. È notte fonda, invece, per i gialloblù che restano all'ultimo posto a quota 18 punti e in compagnia del Pisa. Palladino, senza Scamacca fermatosi a causa di una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro (ma l'attaccante risponderà comunque alla chiamata di Gattuso), ha mandato in campo la miglior formazione possibile, con De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic. Il Verona, alla disperata ricerca di punti salvezza, ha schierato il classico 3-5-2, con Orban e Bowie come riferimenti offensivi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Atalanta torna a vincere dopo un mese, 1-0 al Verona

Articoli correlati

Leggi anche: L’Atalanta torna a vincere dopo un mese: Zappacosta affonda il Verona e riavvicina la Dea all’Europa

Atalanta al rilancio. Un mese senza vincere. Il Verona per ripartireL’Atalanta va a caccia di una vittoria in campionato che manca da un mese, dal successo interno del 22 febbraio contro il Napoli.

LIVE Verona vs Atalanta | Serie A 2025 - Video Game Simulation

Una selezione di notizie su Atalanta torna

Temi più discussi: Atalanta, Ederson torna a disposizione contro l'Inter; Atalanta, con l'Inter si torna al solito modulo. Sarà una partita a scacchi tra Chivu e Palladino; Dopo Milan e Atalanta ai nerazzurri torna in mente Giroud: i fantasmi del passato ad Appiano; Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla.

L’Atalanta torna a vincere dopo un mese: Zappacosta affonda il Verona e riavvicina la Dea all’EuropaLa rasoiata vincente del numero 77 in chiusura di primo tempo vale i tre punti: la squadra di Palladino si porta, in attesa di Roma-Lecce, a -1 dal sesto posto e recupera due punti alla Juve quinta ... bergamonews.it

L'Atalanta supera 1-0 il Verona: Zappacosta lancia Palladino, Sammarco nei guaiLa Dea torna al successo in campionato dopo un mese di digiuno e sale a quota 50, a una sola lunghezza dal sesto posto occupato dai giallorossi. Quinta sconfitta nelle ultime sei uscite per i giallobl ... corrieredellosport.it

L’Atalanta torna alla vittoria dopo sei partite grazie a Davide Zappacosta che permette alla squadra di Palladino di superare l'ostacolo Hellas Verona facebook

L’Atalanta torna alla vittoria dopo sei partite grazie a Davide Zappacosta che permette alla squadra di Palladino di superare l'ostacolo Hellas Verona #Calcio #SerieA #AtalantaVerona x.com