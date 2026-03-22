L'Atalanta schiera ancora De Ketelaere come titolare nella partita contro il Verona. Il calciatore belga, pronto a riprendere il ruolo di titolare, cercherà di offrire fantasia e iniziativa in vista dell'obiettivo europeo. La squadra si prepara a mettere in campo le proprie forze, affidandosi alle qualità offensive del giocatore. La sfida si gioca oggi nel campionato italiano di calcio.

La mente dell’Atalanta deve tornare più indietro di mercoledì. Deve tornare al 6 dicembre scorso quando il Verona ottenne la prima vittoria stagionale in campionato. L’Hellas sconfisse la Dea 3-1 dopo essere stato avanti 3-0 comandando le operazioni per quasi tutta la serata. Raffaele Palladino sa che per riprendere la corsa a un posto europeo in campionato servirà ribaltare l’atteggiamento di quella notte al Bentegodi. Per questo motivo la Dea deve prendere come spunto quel 6 dicembre e non la partita di Monaco di Baviera di mercoledì scorso. Atteggiamento e spirito, ma anche qualità e fantasia per aprire una partita che potrebbe rivelarsi una trappola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Atalanta riparte da De Ketelaere: per l'Europa serve la fantasia del belga

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