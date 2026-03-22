L’arte poetica è un ozioso perditempo? Bene | rendiamola pratica

Un appello attribuito a Aldo Palazzeschi invita i poeti a mettere in pratica l’arte poetica, considerata finora un passatempo. Nel frattempo, un deputato ha affermato pubblicamente che l’Italia non avrà più letterati e poeti. La dichiarazione è stata pronunciata in un discorso ufficiale e ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e nel mondo della cultura.

Da un appello apocrifo di Aldo Palazzeschi. Amici poeti, bando ai pudori: ne va del futuro di noi rimatori! L’onorevole Grandi, in un discorso solenne, ha dichiarato che non dovrà più esserci un’Italia di letterati e poeti. Conosco da tempo Dino Grandi, non l’ho mai sentito parlare che non avesse ragione; ma questa volta ha torto, finalmente! In Italia tutto è poesia, e così dev’essere. Grandi considera l’arte poetica un ozioso perditempo? Bene: rendiamola pratica. Procederei per gradi, cominciando con l’elenco degli abbonati al telefono. Quando la rete telefonica milanese non andava oltre Lecco, Rho, Como, Monza e Brunate, proposi alla direzione dei telefoni di stampare sull’elenco questo titolo in versi: “Degli abbonati or ecco l’elenco qui vi do: Milano, Como, Lecco, Monza, Brunate e Rho”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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