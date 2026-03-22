Giovanni Gasparro ha affrontato sei anni di battaglie legali con l’accusa di istigazione all’odio razziale, etnico e religioso. Recentemente, il Tribunale di Bari lo ha assolto con formula piena, dichiarando che il fatto non sussiste. L’artista ha dichiarato che il suo calvario giudiziario si è basato su accuse infondate, sottolineando che l’arte non è al di sopra della legge.

Sei anni di calvario giudiziario con l’accusa infamante di «istigazione all’odio razziale, etnico e religioso», poi finalmente pochi giorni fa l’assoluzione con formula piena da parte del Tribunale di Bari perché «il fatto non sussiste». Una sentenza «liberatoria» la definisce Giovanni Gasparro, artista barese pluripremiato, classe 1983, considerato fra i più rappresentativi dell’arte sacra figurativa e definito da Vittorio Sgarbi «l’ultimo caravaggesco», ma ugualmente finito a processo per antisemitismo proprio in relazione a un suo dipinto, il Martirio di san Simonino da Trento, e ad alcuni commenti postati sotto l’opera su Facebook. Era il 2020. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «L’arte non è al di sopra della legge, ma il mio calvario giudiziario si è basato su accuse infondate». Parla Giovanni Gasparro

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Giovanni Gasparro è stato assolto, con formula piena, perché il fatto non sussiste. Dopo un processo, accusato addirittura di antisemitismo, per un suo dipinto, finalmente è stato assolto. È una buona notizia per Giovanni, una buona notizia per l’arte, una buon facebook