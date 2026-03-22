Larissa Iapichino ha ottenuto la medaglia d’argento nella gara di salto in lungo ai Mondiali Indoor 2026, che si sono svolti nell’ultima giornata della competizione. La atleta italiana ha dimostrato le sue capacità, arrivando seconda nella finale e lasciando dietro di sé diversi avversari. La prova si è svolta questa mattina, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica leggera.

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nella gara di salto in lungo che ha animato la mattinata dell’ultima giornata ai Mondiali Indoor 2026 di atletica. La toscana si è resa protagonista di una gara in crescendo ed è riuscita a mettersi al collo il primo alloro iridato della propria carriera: il miglior risultato in sala era il settimo posto del 2024 a Glasgow, all’aperto si era fermata in quinta posizione a Budapest nel 2023 e lo scorso anno venne eliminata in qualificazione a Tokyo. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha incominciato la propria prova con un poco convincente 6.49, poi migliorato in 6.69, a cui hanno fatto seguito un nullo e un 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Larissa Iapichino lascia spanne all’asse di battuta e subisce la beffa: argento ai Mondiali Indoor

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