Larissa Iapichino | Ho fatto delle ‘larissate’ pensavo di essere maledetta ai Mondiali Mancava poco…

Larissa Iapichino ha ottenuto la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor 2026, che si sono disputati a Torun in Polonia. La atleta ha raggiunto la misura di 6 metri, assicurandosi un piazzamento sul podio. Prima di questa gara, Iapichino aveva raccontato di aver avuto dubbi sulle proprie possibilità e di aver pensato di essere maledetta ai Mondiali, arrivando vicina a una vittoria che sembrava sfuggirle.

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor 2026, salendo sul gradino del podio a Torun (Polonia) grazie alla misura di 6.87 metri, firmata all’ultimo tentativo disponibile. La Campionessa d’Europa in sala ha faticato a trovare la giusta rincorsa e ha concesso più di dieci centimetri all’asse di battuta nella quinta prova (6.84) e nell’assalto conclusivo, chiudendo alle spalle della portoghese Agate De Sousa (6.92). Si tratta della prima medaglia iridata in carriera per la toscana, anche se resta un po’ di amaro in bocca per non essere riuscita a vincere un titolo oggettivamente alla portata.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Larissa Iapichino: “Ho fatto delle ‘larissate’, pensavo di essere maledetta ai Mondiali. Mancava poco…” Articoli correlati Larissa Iapichino d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor di TorunDopo il magnifico oro di Nadia Battocletti nei 3000 metri ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, arriva una grande prestazione per Larissa... Leggi anche: Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming Tutto quello che riguarda Larissa Iapichino Temi più discussi: Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming; Atletica, Larissa Iapichino è d'argento ai Mondiali indoor di Torun; Iapichino e Furlani chef per un giorno. Larissa vince la sfida ai fornelli (con Stano come giudice): Ma non potrei mai fare la cuoca; Oro Battocletti-Dosso, Italia nella storia!. Mondiali indoor, Iapichino d'argento nel lungo: salgono a quattro le medaglie dell'ItaliaA Torun, in Polonia, l'azzurra ha saltato a 6.87 e chiuso dietro alla sola portoghese De Sousa (6.92): tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Larissa Iapichino d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor di TorunLa figlia di Fiona May salta 6,87 metri e sale sul podio alle spalle della portoghese De Sousa. Quarta medaglia per l'Italia a Torun ... ilfattoquotidiano.it Mondiali indoor di atletica: dopo l’incredibile oro nei 60m di ieri sera firmato Zaynab Dosso, arriva l’argento di Larissa Iapichino nel lungo (6.87). E un medagliere che è solo parziale, ma fa venire i brividi facebook "È mancato poco per l'oro ma tutto sommato mi sono piaciuta nella seconda parte di gara e ho lottato, poi è sempre questione di centimetri". Sono le parole di Larissa Iapichino dopo l'argento conquistato nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia x.com