Sara Ardizzone, anarchica residente a Castel San Felice di Sant’Anatolia di Narco, è morta nel crollo di un casolare al parco degli Acquedotti a Roma. Viveva in Umbria, era nota per essere solitaria e conosciuta da pochi nel paese. La sua residenza si trovava in una zona tranquilla, lontana dai centri abitati più frequentati.

Era residente a Castel San Felice di Sant’Anatolia di Narco, Sara Ardizzone, l’anarchica morta nel casolare crollato al parco degli Acquedotti, a Roma. Nata a Roma, aveva frequentato il liceo classico "Mariotti" di Perugia. Nell’anno scolastico 20082009 aveva fatto anche parte della Consulta degli studenti. Dal 2016 vive nella piccola frazione della Valnerina. "Era solitaria e in paese praticamente nessuno la conosceva, nemmeno i vicini", ha detto all’Ansa Tullio Fibraroli, sindaco di Sant’Anatolia. Sembra che Sara Ardizzone vedesse comunque di tanto in tanto alcune persone che arrivavano a casa sua da fuori. Come Alessandro Mercogliano, 53... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’anarchica viveva in Umbria: "Era solitaria e in paese in pochi la conoscevano"

Articoli correlati

La vita in Umbria di Sara Ardizzone, l’anarchica morta nell’esplosione nel casolare a RomaSant’Anatolia di Narco (Perugia), 20 marzo 2026 – Viveva da diversi anni in una piccola frazione del comune umbro di Sant'Anatolia di Narco, Sara...

Leggi anche: Riders: la protesta solitaria. Ogni giorno 300 chilometri in 12 ore: "E per pochi spicci a consegna"

Altri aggiornamenti su L'anarchica viveva in Umbria Era...

Temi più discussi: L’anarchica viveva in Umbria: Era solitaria e in paese in pochi la conoscevano; Viveva in Valnerina Sara Ardizzone l'anarchica morta a Roma: nel paese nessuno si ricorda di lei; Vita solitaria in piccolo comune umbro per l'anarchica morta a Roma; Sara Ardizzone, l’anarchica morta nell’esplosione di Roma, viveva a Sant’Anatolia di Narco.

L’anarchica viveva in Umbria: Era solitaria e in paese in pochi la conoscevanoSara Ardizzone, morta nel casolare crollato a Roma, era residente a Sant’Anatolia di Narco. Un anno fa in aula a Perugia per l’inchiesta Sibilla. lanazione.it

L’anarchica morta a Roma ha operato e vissuto in UmbriaUna morte avvenuta nel cuore di Roma, durante la preparazione di un ordigno artigianale, ha riportato alla luce una rete di relazioni e precedenti che toccano anche l’Umbria. È in questo contesto che ... umbria24.it

USL Umbria 1 - facebook.com facebook

Umbria, Gualdo Tadino, Valsorda x.com