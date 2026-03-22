L' amore nato in pista la carbonara il business dei panini | chi è Urska la fidanzata di Pogacar

Urska, la fidanzata di Pogacar, vive a Montecarlo con lui. È slovena e sono insieme da tempo, condividendo momenti tra la vita privata e il mondo del ciclismo. Pogacar, vincitore della Milano-Sanremo, è noto per il suo successo in bicicletta e per il rapporto stretto con Urska. La coppia trascorre il tempo tra allenamenti e momenti di tranquillità lontano dalle luci della ribalta.

Sabato pomeriggio Tadej Pogacar ha vinto l'edizione 117 della Milano-Sanremo in un modo che resterà nella storia. Dopo una terribile caduta a 34 km dal traguardo, si è rialzato e nonostante il fianco sinistro lacerato con pantaloncini e maglietta a brandelli, ha raggiunto il traguardo conquistando la vittoria. A gioire insieme a lui, sicuramente c'era la fidanzata, la ciclista slovena Urška Žigart. Provenienti dallo stesso paese e atleti della stessa disciplina, Tadej e Urška si conoscono da anni. Lui classe 1998, lei di quasi due anni più grande del 1996, si sono incontrati in sella alle biciclette e allenamento dopo allenamento si sono innamorati condividendo ritmi e tempistiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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