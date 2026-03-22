L' amore di Marta Giorgetti e il Trota Parlamentari runner

Da liberoquotidiano.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la Lega piange il suo fondatore (oggi il funerale di Umberto Bossi nell’abbazia di Pontida), Marta Fascina ricorda il suo Silvio. La fidanzata del Cavaliere è tornata a farsi sentire non solo per commemorare il Senatùr. Giovedì, con un post su Instagram, la parlamentare ha postato una foto felice di lei e Berlusconi accompagnata dalle note di “Nessuno te lo ha detto mai” di Gigi D’Alessio. Si tratta di uno scatto che ritrae la coppia davanti a un piatto di bresaola e scaglie di parmigiano sul tavolo del salottino di un jet privato. Fascina, ultima compagna nella vita dell’ex presidente del Consiglio, ha voluto ricordare così i quattro anni dalla cerimonia che pur senza senza effetti religiosi né civili, cristallizzò comunque la sua unione con il capo di Forza Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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