Lama replica a Tassella | Tagli alla scuola? Dal Pd solo propaganda

Il rappresentante di un partito politico ha commentato le affermazioni di un esponente dell'opposizione, accusandolo di mettere in piede una narrazione distorta delle politiche attuate dal Governo Meloni. La replica si concentra sulla critica alle dichiarazioni del politico dell'opposizione, definendole come propaganda e polemica politica. La discussione riguarda i tagli alla scuola e le rispettive interpretazioni delle iniziative governative.

"Ancora una volta il Pd dimostra di preferire la polemica politica alla realtà dei fatti, cercando di raccontare versione distorta delle politiche del Governo Meloni". Lo dice Dimitri Lama, candidato al consiglio comunale per FdI a Comacchio in risposta a Nicola Tassella del Pd lagunare. Lama spiega con numeri precisi come il governo abbia stanziato quasi 58 miliardi rispetto ai 50 di quando governava il Pd, "e questo smentisce completamente che ci siano stati tagli". Indica come il disegno di legge di bilancio preveda un finanziamento extra di circa 959 milioni da utilizzare quest’anno rispetto alla precedente legge di bilancio e come gli stanziamenti per l’istruzione rappresenteranno il 6,3% del totale delle spese statali, in aumento rispetto al 6,2% dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lama replica a Tassella: "Tagli alla scuola? Dal Pd solo propaganda" Articoli correlati "Sanità, dai governi Pd tagli per trenta miliardi. Ancora propaganda dalla sinistra"Ho letto la controreplica del Pd ai dati e ai numeri oggettivi proposti dal senatore Balboni. Leggi anche: FdI porta il sottosegretario Mazzi all’anfiteatro. Gelo dal Comune, il Pd: "È solo propaganda"