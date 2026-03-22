L’Ai ’alimenta’ il nuovo sito Riccioneit Guidi | Passo verso un’amministrazione evoluta

Il nuovo sito Riccione.it si basa sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza degli utenti e rendere più efficiente la navigazione. Il progetto mira a integrare tecnologie avanzate per facilitare l’accesso ai servizi digitali e aggiornare l’interfaccia. La piattaforma si propone di adattarsi alle esigenze di chi utilizza gli strumenti online, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediata la consultazione.

Il sito Riccione.it evolve nel segno dell’ Intelligenza artificiale per presentarsi più efficiente arrivare sugli strumenti digitali degli utenti. Il nuovo portale di destinazione realizzato dall’Agenzia Tattica va a completare e potenziare il progetto Riccione Welcome. Il sito si integra in modo sinergico con i principali canali già attivi: Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp. Questo per rendere all’utente una piattaforma digitale connessa, capace di dialogare con le persone alla scoperta della destinazione, scegliendo ciò che più piace. Nella progettazione di Riccione.it c’è stata una particolare attenzione ai nuovi sistemi di ricerca sempre più guidati dall’AI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ai ’alimenta’ il nuovo sito Riccione.it. Guidi: "Passo verso un’amministrazione evoluta" Articoli correlati Il Senatore Guidi: Ho sfiorato di nuovo l'abisso, grazie ai colleghi. Vita è degna di essere vissuta – Il video(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 "Ringrazio Lei, Presidente, e tutti i colleghi. Riqualificazione del centro storico: un tavolo tra amministrazione e operatori per il futuro di Riccione PaeseSi è tenuto oggi in municipio il Tavolo del Paese, preannunciato la scorsa settimana, dedicato al confronto con gli operatori economici dell’area e...