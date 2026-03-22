L’addio al ‘Senatùr’ | a Pontida anche la premier Meloni fischi per Salvini

A Pontida si svolge la cerimonia di addio a Umberto Bossi, con la presenza della premier Meloni e fischi rivolti a Salvini. La giornata si svolge nel rispetto delle tradizioni e vede la partecipazione di diverse personalità politiche. La manifestazione richiama attorno a sé un ampio pubblico e si concentra sulla commemorazione dell’ex leader. La giornata si conclude senza ulteriori incidenti o eventi significativi.

A Pontida è il giorno dell’addio a Umberto Bossi. Nella tarda mattinata di domenica 22 marzo, familiari, amici di lunga data, avversari politici e compagni di tante battaglie, insieme alle più alte cariche dello Stato, si sono riuniti all’interno dell’ Abbazia di San Giacomo per l’ultimo saluto al ‘Senatùr’, scomparso giovedì scorso all’età di 84 anni. Alle celebrazioni stanno prendendo parte circa 400 persone, sedute all’interno della basilica. La famiglia ha scelto di rinunciare ai funerali di Stato, privilegiando un clima di intimità e riservatezza. Le esequie verranno officiate dall’abate don Giordano Rota, in una cornice dal forte valore simbolico, tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Pontida, l’addio a Bossi: arrivata la premier Meloni, fischi per Salvini Leggi anche: Fischi a Salvini "traditore" e a Monti "venduto" (ma anche a La Russa): scene dal funerale di Bossi a Pontida Una raccolta di contenuti su L'addio al 'Senatùr' a Pontida anche la... Temi più discussi: Addio al Senatur Umberto Bossi, l’uomo che cambiò il linguaggio della politica italiana; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Addio al senatùr Umberto Bossi: il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni; Pontida: Al pratone l'ultimo addio al Senatùr. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr. Salvini contestato, applausi a Zaia. La direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it Pontida, l’addio a Bossi: arrivata la premier Meloni, fischi per SalviniAmici di lunga data, avversari politici, compagni di tante battaglie e le più alte cariche dello Stato allAbbazia di San Giacomo per l’ultimo saluto al 'Senatùr', scomparso giovedì scorso all'età di 8 ... bergamonews.it La vera storia di come il Senatùr scaricò per gelosia il suo ispiratore Gianfranco Miglio, segnando così la fine del grande sogno primevo della Lega Nord (di Robi Ronza) https://www.tempi.it/morte-umberto-bossi-apostolo-federalismo-demolitore/ facebook Il ritorno di Bossi a Pontida. L'ultimo saluto al Senatùr sulle note del Va' Pensiero. Ne scrivo oggi su @repubblica con @il_pucciarelli x.com