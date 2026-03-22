L’addio a Umberto Bossi | a Pontida anche la premier Meloni fischi per Salvini

A Pontida è stato il giorno dell’addio a Umberto Bossi. Nella tarda mattinata di domenica 22 marzo, familiari, amici di lunga data, avversari politici e compagni di tante battaglie, insieme alle più alte cariche dello Stato, si sono riuniti all’interno dell’ Abbazia di San Giacomo per l’ultimo saluto al ‘Senatùr’, scomparso giovedì scorso all’età di 84 anni, Alle celebrazioni circa 400 persone, sedute all’interno della basilica. La famiglia ha scelto di rinunciare ai funerali di Stato, privilegiando un clima di intimità e riservatezza. Le esequie sono state officiate dall’abate don Giordano Rota, in una cornice dal forte valore simbolico, tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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