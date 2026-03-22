L’addio a Bossi | fischi a Salvini traditore Monti Venduto L’urlo | Bruceremo il tricolore

Durante un evento a Pontida, i presenti hanno reso omaggio a Bossi, mentre Giorgetti è stato incoronato. Nel frattempo, sono stati rivolti fischi a Salvini, che è stato chiamato “traditore”, e a Mario Monti, definito “il venduto”. L’atmosfera si è fatta tesa quando è stato gridato “Bruceremo il tricolore”.

Da Pontida. Salutano Bossi, incoronano Giorgetti. A Pontida si saluta il capo, ma si fischia Salvini, “traditore”, Mario Monti che è “il venduto”. È il raduno di un mondo che non esiste più. Pensionati, baffoni, trattori, quote latte. Arrivano Marcello Dell’utri vestito di nero, con il cappottone, il bastone, e Fedele Confalonieri. È un funerale di paese, 400 Posti a sedere in abbazia, la vecchia Seconda repubblica, le penne degli alpini, le cornamuse. Pontida per una domenica si è ingiallita. Portano al collo i fazzolettoni verdi. Calderoli gli occhiali neri. Marco Reguzzoni accoglie gli antichi amici. Torna Flavio Tosi che poteva essere tutto e poi . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’addio a Bossi: fischi a Salvini “traditore”. Monti “Venduto”. L’urlo: “Bruceremo il tricolore" Articoli correlati Leggi anche: L’addio a Bossi: Fischi a Salvini “traditore”. Monti “Venduto”. L’urlo: “Secessione” Leggi anche: Fischi a Salvini "traditore" e a Monti "venduto" (ma anche a La Russa): scene dal funerale di Bossi a Pontida Aggiornamenti e notizie su L'addio a Bossi fischi a Salvini... Temi più discussi: L’addio a Bossi riaccende nella Lega il dibattito sulla sua eredità; Addio a Bossi, il padre della Lega; L'addio della politica a Bossi, 'scompare un amico e un protagonista'; L’addio a Umberto Bossi. Fra i fedelissimi Gianna Gancia: Al funerale sfileranno tanti traditori. Addio a Umberto Bossi, funerali blindati ma sobri a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci saràIl monastero di San Giacomo può contenere 400 persone: entreranno solo familiari, ospiti e vecchi amici, per tutti gli altri maxi-schermo in piazza. Tra i presenti la premier Meloni, i vice Tajani ... ilgiorno.it Addio a Umberto Bossi, il cordoglio della politica, Sergio Mattarella: «Un leader politico appassionato e un sincero democratico»Dal Presidente della Repubblica alla Lega, passando per la premier Giorgia Meloni, fino ad arrivare agli avversari storici, la politica italiana saluta Umberto Bossi ... vanityfair.it "Molla la camicia verde, vergogna". È la frase che hanno urlato a Matteo Salvini alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, promosso da Roberto Castelli. Il ministro dei Trasporti e vicepremier si è presentato ai funerali di Umberto Bossi, a Pontida, indossa facebook I funerali di Umberto Bossi: la diretta da Pontida x.com