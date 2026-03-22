L’Accademia approda a Caina Gli artisti incontrano i residenti

L’Accademia si presenta a Caina con un progetto che coinvolge artisti e residenti. Il programma City open museum sta portando l’arte contemporanea nelle vie e negli spazi pubblici della città, allontanandosi dai luoghi tradizionali di esposizione. La fase partecipativa si sta sviluppando attraverso incontri e interventi che rendono l’arte parte integrante della vita quotidiana nel quartiere.

Il progetto City open museum entra nel vivo della sua fase partecipativa, portando l’ arte contemporanea fuori dai luoghi istituzionali per immergerla nel tessuto sociale della città. Martedì alle 18 il cortile del complesso residenziale Nuova Caina diventerà il centro di un confronto diretto tra istituzioni, artisti e cittadini. L’iniziativa, che vede l’ Accademia di belle arti di Carrara nel ruolo di capofila, si inserisce in un ampio programma di rigenerazione urbana volto a trasformare Carrara in un museo diffuso. L’obiettivo è chiaro: utilizzare la cultura come motore per riattivare legami sociali, specialmente nelle aree periferiche. Il cuore dell’appuntamento di martedì sarà la collaborazione con il duo artistico di fama internazionale Bianco-Valente, formato da Giovanna Bianco e Pino Valente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Accademia approda a Caina. Gli artisti incontrano i residenti Articoli correlati L’alta formazione approda a Carrara. L’Europa si confronta in AccademiaL’Alta formazione artistica e musicale italiana guarda all’Europa e si ritrova a Carrara per tracciare il futuro della ricerca. Musica: Lino Management Berlin approda a Casa Sanremo 2026 con i suoi artisti emergentiIl prossimo 24 febbraio 2026 segnerà un momento cruciale per la scena emergente europea durante la settimana del Festival della Canzone Italiana. Aggiornamenti e notizie su Accademia approda Temi più discussi: L’alta formazione approda a Carrara. L’Europa si confronta in Accademia; Il festival Extrabold approda al Dialma Ruggiero con Tim Coils e Human+Machine; L’Accademia approda a Caina. Gli artisti incontrano i residenti; Il progetto ‘PadelvsRacism’ approda in Sardegna: ci sarà anche Lamperti. L’alta formazione approda a Carrara. L’Europa si confronta in AccademiaOggi e domani il seminario internazionale ’Verso il curricolo dottorale sulla ricerca artistica’. L’evento curato dal docente Malandrino rappresenta un momento cruciale per l’istruzione. msn.com Barche di Sabbia: il viaggio tra deserto e mare di Emanuele Armentano approda a Santa Sofia d’EpiroSabato 14 marzo 2026, l’Accademia della Musica ospita la presentazione del reportage narrativo con interventi di critici e scrittori locali SANTA SOFIA D'EPIRO - L'Accademia della Musica di Santa ... ecodellojonio.it Nuovo ospite di CasaleComics and Games 2026 per l’Artist Alley! Sergio Cabella è nato a Genova tra i quadri di suo padre, grandissimo pittore dilettante. Masticando fumetti, disegni e lunghi ghirigori di vita nel 1993 è approdato a Milano, in Accademia Di - facebook.com facebook