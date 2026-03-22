LA VOLTA BUONA | I VERTICI RAI CONFERMANO CATERINA BALIVO NEL DAYTIME DI RAI1

In Rai si lavora sui palinsesti per la stagione 20262027 e tra le novità confermate c’è il ritorno di Caterina Balivo con il suo talk show “La Volta Buona”. I vertici della rete hanno deciso di mantenere la conduttrice nel daytime di Rai1, confermando la presenza del programma nella programmazione futura. La decisione riguarda la presenza stabile di Balivo nella fascia oraria.

In Rai si inizia a ragionare sui palinsesti della stagione 20262027 e tra le prime conferme c’è quella di Caterina Balivo e del suo talk show “La Volta Buona”. Prolungato per tutto giugno come gran parte del daytime di Rai1, il salotto del primo pomeriggio dell’ammiraglia della Tv di Stato ritornerà lunedì 7 settembre 2026. La formula è confermata, forte di un trend di ascolti in crescita che vede Rai1 aver ridotto drasticamente il gap con Canale 5. “La Volta Buona” è tra i prodotti più redditizi di Rai1 visti i bassi costi e l’alta resa in termini di ascolti e di introiti pubblicitari. La curva di Rai1, nonostante l’incredibile concorrenza esterna ma anche interna, ha agganciato quella di Canale 5 la scorsa settimana e non era la settimana di Sanremo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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