LA VOLTA BUONA | I VERTICI RAI CONFERMANO CATERINA BALIVO NEL DAYTIME DI RAI1

In Rai si inizia a ragionare sui palinsesti della stagione 20262027 e tra le prime conferme c’è quella di Caterina Balivo e del suo talk show “La Volta Buona”. Prolungato per tutto giugno come gran parte del daytime di Rai1, il salotto del primo pomeriggio dell’ammiraglia della Tv di Stato ritornerà lunedì 7 settembre 2026. La formula è confermata, forte di un trend di ascolti in crescita che vede Rai1 aver ridotto drasticamente il gap con Canale 5. “La Volta Buona” è tra i prodotti più redditizi di Rai1 visti i bassi costi e l’alta resa in termini di ascolti e di introiti pubblicitari. La curva di Rai1, nonostante l’incredibile concorrenza esterna ma anche interna, ha agganciato quella di Canale 5 la scorsa settimana e non era la settimana di Sanremo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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