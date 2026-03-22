La storia fatta a Pontida fino alla notte delle scope
A Pontida si è svolta una manifestazione che ha attirato molti sostenitori della Lega Nord, culminata nella cosiddetta “notte delle scope”. La Bergamasca, oltre a Gemonio, è sempre stata un punto di riferimento storico per il movimento politico. Umberto Bossi, fondatore ed ex segretario della Lega, ha avuto un legame stretto con questa regione, dove ha trascorso molte delle sue attività politiche prima della sua scomparsa giovedì sera all’ospedale di Varese.
BERGAMO Un posto speciale, la culla del Carroccio oltre a Gemonio. La Bergamasca è sempre stata una seconda casa per Umberto Bossi, il fondatore ed ex segretario della Lega Nord, morto giovedì sera all’ospedale di Varese. È a Bergamo che il 22 novembre del 1989 è stato sottoscritto, davanti a un notaio, l’atto costitutivo e il testo dello Statuto della Lega. E sempre nella Bergamasca il Carroccio ha conquistato il primo Comune della propria storia, Cene, nel 1990. L’inizio di una corsa che sembrava inarrestabile, con il pratone di Pontida – dove oggi alle 12 nell’abbazia, per espressa volontà della famiglia, verranno celebrati i funerali del Senatùr – diventato il sancta sanctorum dell’ortodossia leghista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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