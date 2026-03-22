La storia fatta a Pontida fino alla notte delle scope

A Pontida si è svolta una manifestazione che ha attirato molti sostenitori della Lega Nord, culminata nella cosiddetta “notte delle scope”. La Bergamasca, oltre a Gemonio, è sempre stata un punto di riferimento storico per il movimento politico. Umberto Bossi, fondatore ed ex segretario della Lega, ha avuto un legame stretto con questa regione, dove ha trascorso molte delle sue attività politiche prima della sua scomparsa giovedì sera all’ospedale di Varese.