La storia di Antonio Stillante eliminato nel primo Serale di Amici | Qui ho ritrovato la luce

Antonio Stillante è stato eliminato nel primo Serale di Amici, dopo aver partecipato alla fase finale del programma. Prima di lasciare il palco, ha rivolto un ringraziamento ai compagni di squadra e a Maria De Filippi per l’opportunità avuta. La sua eliminazione è avvenuta durante questa prima serata del serale, segnando la conclusione della sua avventura nel talent show.

Antonio Stillante è stato eliminato da Amici, al termine del primo Serale. Prima di andare via, ha ringraziato i suoi nuovi amici e Maria De Filippi per l'esperienza vissuta. "Qui ho ritrovato la luce in fondo al tunnel, non riesco a essere triste". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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