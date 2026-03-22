La Signora torna a frenare e oggi il Como può tentare l’allungo

Il Como torna a frenare mentre il Sassuolo lotta fino alla fine contro la Juventus, che ottiene un punto grazie al decimo gol di Yildiz dopo meno di 15 minuti. La partita si conclude con un risultato di 1-1 all’Stadium, con il Sassuolo che si difende bene e il rigore parato da Muric nel finale a Locatelli.

Il decimo gol in campionato del numero 10 Kenan Yildiz, trovato dopo nemmeno un quarto d’ora, non basta alla Juventus: allo Stadium finisce 1-1 contro il Sassuolo, bravo a non mollare mai e ad aggrapparsi anche al rigore parato nel finale da Muric a Locatelli. Per la Signora, bruttissimo passo falso nella rincorsa al quarto posto. Il Sassuolo si presenta a Torino non al meglio a causa del focolaio di pertosse che ha tolto di mezzo tra gli altri Thorstvedt, Matic e Coulibaly: la Juve invece sta bene, schiera il tridente leggero e riporta in panchina Vlahovic. I bianconeri partono forte, come ormai d’abitudine, e gli ospiti arrancano. Un colpo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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