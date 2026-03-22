La serie C feminile Invicta bella prestazione

L’Invicta ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato di serie C femminile, nel corso della ventesima giornata del girone A. La squadra grossetana, che si trovava in una posizione delicata in classifica, ha affrontato un’altra partita importante contro una formazione impegnata nella lotta salvezza. La gara si è conclusa con un risultato positivo per l’Invicta dopo il successo ottenuto nel turno precedente contro il fanalino di coda del girone.

Seconda vittoria di fila per l’ Invicta nel torneo di serie C femminile. La ventesima giornata del girone A portava un altro scontro salvezza per la formazione grossetana, già reduce dalla vittoria sul fanalino di coda del girone nel turno scorso. Stavolta, nell’anticipo di campionato, le ragazze di Stefano Spina hanno vinto 3-0 (2515, 2516, 2515) in casa contro il Volley Team Lunigiana, penultima in classifica. Con questa vittoria le grossetane, pur rimanendo sempre al terzultimo posto, sono salite a quota 17 punti, con Viareggio e Chianti che sopra hanno 21 punti. La corsa salvezza quindi è riaperta. Nel successo casalingo contro Lunigiana le grossetane sono scese in campo determinate lasciando poche possibilità al sestetto ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La serie C feminile. Invicta, bella prestazione Articoli correlati Leggi anche: Serie d. Marino: "Bella reazione e buona prestazione nonostante il terreno di gioco» Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, 6-7 (1-7), 4-6, 1-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: la testa di serie numero 20 saluta subito il torneo. Bella prestazione del britannico SERIE C FEMMINILE 2025-2026 | TORINO FC VS PRO SESTO | LIVE Una raccolta di contenuti su La serie C feminile Invicta bella... Temi più discussi: XIX giornata, la presentazione del weekend di Serie C e D; Volley serie B, C, D. My Mech Cervia, sconfitta onorevole. L’Orbite lotta, al Russi il derby col Massa; Cadono le grandi, i risultati imprevedibili della XIX giornata di Serie C e D; Si alza la posta in palio, inizia la XX giornata dei Campionati Regionali. SERIE C FEMMINILE. Invicta, in palio tre punti fondamentaliEnnesimo scontro diretto da vincere al PalaMaroncelli. Anticipo di campionato nel girone A di serie C femminile con l’Invicta ... sport.quotidiano.net C femminile:tutto facile per l’Invictavolleyball che si sbarazza del Volley Team Lunigiana in tre set e conquista tre punti d’oro per la salvezzaCondividi i nostri contenutiSerie C femminile – 20^ giornata – Girone A Invictavolleyball – Volley Team Lunigiana 3/0 – 25/15, 25/16, 25/15 Grosseto. Tre punti preziosi in chiave salvezza. Sono quel ... grossetosport.com ASD Daken Invicta Matera. . Invicta U15 Gli highlights del match disputato dai nostri ragazzi U15 contro i pari età dell' Asd Virtus Avigliano. #wearedakeninvictamatera #materasportacademy #igrandisogniinizianodapiccoli #invictamatera #teamu15 facebook