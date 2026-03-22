La Sammaurese si prepara a sfidare il Notaresco in trasferta, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in un match che può fare la differenza nella corsa salvezza. La squadra arriva alla sfida con la volontà di reagire e migliorare la propria posizione in classifica, affrontando un avversario che si presenta come uno dei più ostici del campionato.

Senza ripetere le formule più scontate, tipo gara da ultima spiaggia, occasione da non fallire e altro, per l’ennesima volta la Sammaurese di Mauro Antonioli si trova a dover affrontare un avversario da battere a tutti costi per tenere aperto quello spiraglio ormai strettissimo di luce che nonostante tutto ancora rimane acceso. Il Notaresco grazie alla vittoria conquistata la scorsa domenica ha raggiunto quota quarantuno in classifica, se non significa salvezza matematica certo, poco ci manca. Però pensare che gli abruzzesi da adesso in poi nelle sette giornate che mancano alla conclusione del campionato non abbiano nessun obiettivo e che vadano in campo rilassati sarebbe un errore molto grave: il Notaresco vede la zona playoff distante cinque punti e in sette giornate non è impossibile provare la rimonta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Sammaurese prova a crederci. C’è da battere il Notaresco a domicilio

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