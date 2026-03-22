Nelle anticipazioni di una puntata ipotetica di La Promessa, si scopre che Leocadia muore avvelenata nella tenuta dei Luján. La scena si svolge in un ambiente chiuso, e il caso diventa subito oggetto di indagini. La vicenda si concentra sulla scoperta di chi possa aver compiuto il gesto fatale, lasciando aperti diversi interrogativi sulla vicenda.

Le anticipazioni ipotetiche de La Promessa svelano un mistero sconvolgente: Leocadia muore avvelenata nella tenuta dei Luján. Angela, Curro e altri protagonisti diventano i principali sospettati. Un’ombra inquietante potrebbe presto calare sulla tenuta dei Luján nelle prossime vicende della soap spagnola La Promessa. Una possibile puntata futura immagina infatti un evento destinato a cambiare per sempre gli equilibri della storia: la misteriosa morte di Leocadia de Figueroa. La donna, ormai considerata una delle figure più manipolatrici e temute della proprietà, finirebbe improvvisamente al centro di un giallo carico di tensione, sospetti e verità nascoste. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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La Promessa, Ipotetica Puntata: “Leocadia Muore. Chi l’ha Uccisa”

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