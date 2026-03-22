La procuratrice ha dichiarato che le cellule autonome sono un fenomeno presente e che l'esplosione in un casolare di Roma rappresenta un fatto gravissimo, ma attualmente non ritiene che si tratti di un segnale di un pericolo eversivo più ampio. La sua attenzione rimane alta, anche se non si evidenziano collegamenti con minacce più diffuse.

"L’esplosione nel casolare di Roma è sicuramente un fatto gravissimo. Ma al momento non mi sento di dire che questo episodio sia sintomatico di un pericolo eversivo più diffuso". La riflessione è di Morena Plazzi (foto), procuratrice aggiunta di Bologna, che guida il pool antiterrorismo della Procura felsinea e che negli anni ha condotto indagini che hanno scavato nel mondo anarchico delle Due Torri. Un ambiente tanto ‘vivace’ che, come ricorda la procuratrice, "la Federazione Anarchica Informale ha debuttato proprio qui". Un mese e mezzo fa gli attentati rivendicati alle linee ferroviarie, in mezzo i fronti di guerra e in prospettiva una nuova ‘campagna’ contro il rinnovo del 41 bis per il leader della Fai Alfredo Cospito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La procuratrice: attenzione alta: "Le cellule agiscono in autonomia"

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