La Pistoiese avvisa tutti ’Manita’ alla Trevigliese Ora sotto col Lentigione

La Pistoiese ha sconfitto la Trevigliese con un punteggio di 5 a 0, ottenendo una vittoria netta e convincente. La squadra ha schierato Giuliani tra i pali, con Accardi, Pellizzari, Bertolo e Tempre in difesa, e Pellegrino che ha preso il posto di Tempre nel secondo tempo. A centrocampo, Della Latta e Sciortino hanno supportato Campagna, mentre in attacco Saporetti, Di Nolfo, Montalto, Russo e Traorè hanno completato la formazione. Ora la Pistoiese si prepara per affrontare il Lentigione.

PISTOIESE 5 TREVIGLIESE 0 PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Accardi, Pellizzari, Bertolo, Tempre (17’ st Pellegrino); Della Latta (1’ st Rossi), Sciortino, Campagna; Saporetti (22’ st Di Nolfo), Raicevic (31’ st Montalto), Russo (1’ st Traorè). A disp. Magalotti, Biagi, Pinzauti, Cuomo. All. Lucarelli. TREVIGLIESE (3-5-1-1): Bersanetti; Del Carro, Ruggeri, Moraschi; Ottini, Montalbano (38’ st Di Palma), Caporali (11’ st Cretti), De Gradi (1’ st Ciarmoli), Nchama (11’ st Ortelli); Valagussa; Pesenti (29’ st De Respinis). A disp. Maccherini, Rubagotti, Romani, Brambilla. All. Carminati. Arbitro: Spinelli di Cuneo. Reti: 6’ Saporetti, 16’ e 35’ Russo, 45’ Campagna, 41’ st Montalto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pistoiese avvisa tutti. ’Manita’ alla Trevigliese. Ora sotto col Lentigione Articoli correlati Pistoiese a valanga, 5-0 alla malcapitata TrevigliesePistoia, 21 marzo 2026 – Tutto facile per la Pistoiese nell’anticipo della 28a giornata del girone D del campionato di serie D: la squadra arancione,... La Pistoiese a Palazzolo. Lucarelli punta alla sesta. C’è Lentigione-Desenzano. È una domenica specialeIngranare la sesta e, approfittando dello scontro diretto al vertice, avvicinarsi ulteriormente alla vetta.