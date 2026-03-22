La pallavolista Jessica Francisconi morta a 31 anni dopo sintomi di virus intestinale | disposta l’autopsia

La pallavolista Jessica Francisconi è deceduta a 31 anni dopo aver manifestato sintomi di un virus intestinale. La comunità sportiva di Ravenna si trova a confrontarsi con questa perdita improvvisa e inaspettata. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande tristezza tra amici, familiari e compagni di squadra.

La comunità sportiva di Ravenna è avvolta in un velo di incredulità e dolore per la scomparsa improvvisa di Jessica Francisconi, storica pallavolista di soli 31 anni. Quella che mercoledì scorso sembrava una banale indisposizione, con sintomi gastrointestinali comuni, si è trasformata in una tragedia fulminea in meno di quarantotto ore. Le condizioni della giovane atleta sono precipitate drasticamente: ai malesseri iniziali si sono aggiunte gravi difficoltà respiratorie, spingendo la famiglia a richiedere l’intervento urgente dei sanitari nella giornata di venerdì. Il dramma di Savarna: un arresto cardiaco fatale. Secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, quando il personale del 118 è giunto nell’abitazione della donna a Savarna, la situazione era già disperata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La pallavolista Jessica Francisconi morta a 31 anni dopo sintomi di virus intestinale: disposta l’autopsia Articoli correlati Leggi anche: La pallavolista Jessica Francisconi morta a 31 anni dopo sintomi di virus intestinale: disposta l’autopsia Jessica morta improvvisamente a 31 anni, addio alla “senatrice del volley”. Lunedì l’autopsiaRavenna, 22 marzo 2026 – Fuori dal campo il sorriso sempre stampato sul viso e la voglia di darsi da fare per tutti; dentro, il volto serio, la... Una selezione di notizie su Jessica Francisconi Temi più discussi: Ravenna. Muore dopo malore improvviso, addio a Jessica, madre e pallavolista; Jessica morta improvvisamente a 31 anni, addio alla ‘senatrice del volley’: Non accettava di mollare senza provarci; Jessica morta improvvisamente a 31 anni addio alla senatrice del volley Lunedì l’autopsia. La pallavolista Jessica Francisconi morta a 31 anni dopo sintomi di virus intestinale: disposta l’autopsiaSembrava un banale virus intestinale, invece in soli due giorni ha causato la morte a soli 31 anni di Jessica Francisconi, storica pallavolista di Ravenna che per dieci anni ha militato nei campionati ... fanpage.it Cordoglio (anche) nel mondo del volley per la morte della 31enne Jessica FrancisconiIl mondo del volley ravennate è in lutto per la morte della 31enne Jessica Francisconi, per oltre dieci anni libero tra serie D e C, prima di mollare ... ravennaedintorni.it Sembrava un banale virus intestinale, invece in soli due giorni ha causato la morte a soli 31 anni di Jessica Francisconi facebook