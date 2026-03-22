Highside per Cormac Buchanan, pilota del team Code Motorsports, nel Q2 del GP Brasile di Moto3: bandiera rossa, ma nessuna conseguenza per il neozolandese, che è poi tornato in pista e ha partecipato alla gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La moto e il pilota volano per metri: highside da paura per Buchanan in Brasile

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