La mora del creditore che cos’è e quali effetti produce

La mora del creditore si riferisce al ritardo nel compimento di un'azione da parte di chi ha diritto di riceverla. In sostanza, quando il creditore non si attiva per ricevere la prestazione nel tempo stabilito, si parla di mora. Questa situazione può influenzare i rapporti contrattuali e i diritti delle parti coinvolte, con effetti specifici previsti dalla legge.

Nel linguaggio comune si parla spesso di “mora del debitore”, cioè del ritardo nell’adempimento da parte di chi deve eseguire una prestazione. Molto meno nota, ma altrettanto rilevante, è la “ mora del creditore “: la situazione in cui è il creditore a rifiutare ingiustificatamente la prestazione o a non collaborare affinché essa possa essere eseguita. Si tratta di un istituto che tutela il debitore quando l’inadempimento non dipende da lui, ma dal comportamento del creditore. Comprendere in cosa consista questo istituto è fondamentale per chiunque gestisca rapporti contrattuali, perché consente di evitare responsabilità ingiuste e di attivare strumenti di protezione previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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