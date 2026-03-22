La Juventus ha concluso la partita contro il Sassuolo con un pareggio di 1 a 1, lasciando così probabilmente sfumare le speranze di qualificarsi alla Champions League. Durante l'incontro, la squadra ha mostrato alcuni atteggiamenti considerati da osservatori come superbi e immaturi, che avrebbero portato alla perdita di 16 punti complessivi in stagione.

La Juventus ha probabilmente salutato il treno Champions pareggiando 1 a 1 contro un Sassuolo falcidiato dalla pertosse. La colpa? La superbia e l’immaturità. Il punto di Guido Vaciago su Tuttosport. Juventus, un peccato di superbia. Scrive Vaciago: La superficialità con cui la Juventus ha buttato via due punti, che potrebbero essere esiziali per la qualificazione in Champions, è la superficialità di una squadra profondamente immatura, che sottovaluta l’avversario. La sufficienza con cui è stato giocato il primo tempo è quella di una squadra insensatamente superba, che crede di poter vincere la partita in qualsiasi momento. In tutto sedici punti buttati via per approssimazione, vanità, faciloneria o, per riassumere in una parola, immaturità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juventus pecca di superbia e immaturità: in tutto sono 16 i punti buttati per questi atteggiamenti (Tuttosport)

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