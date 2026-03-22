La grinta di Iapichino | parte male si riprende ed è d' argento È la sua prima medaglia iridata

Larissa Iapichino ha conquistato la sua prima medaglia ai mondiali di atletica, ottenendo l’argento dopo una gara che era iniziata in salita per lei. Dopo aver concluso il quarto tentativo in settima posizione, ha saputo risalire fino a salire sul podio, alle spalle della portoghese Agate De Sousa. La competizione si è conclusa con la sua vittoria di medaglia d’argento.

Ha camminato sul baratro, poi nel momento del pericolo ha tirato fuori gli artigli: Larissa Iapichino, ai Mondiali indoor di Torun, è argento nel lungo. Persino con qualche rimpianto. La portoghese Agate De Sousa si impone saltando cinque centimetri in più: 6.92 a 6.87. Ma il risultato, dopo il flop dei Mondiali di Tokyo, conferma l’azzurra tra le grandi della specialità. Per Larissa, a 23 anni, arriva la prima medaglia iridata. La parte iniziale di gara della fiorentina è tutta in salita: 6.49 al primo tentativo (ottava), 6.69 al secondo (quinta), nullo al terzo (sesta), 6.66 al quarto (sesta). Al quinto, prima che scenda in pedana, tocca (anche) alla romena Verman: la scavalca con 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La grinta di Iapichino: parte male, si riprende ed è d'argento. È la sua prima medaglia iridata Articoli correlati Leggi anche: Grand Prix di Spada, splendido argento di Mencarelli a Doha: è la sua prima medaglia senior Paralimpiadi 2026, Chiara Mazzel conquista la sua quarta medaglia: argento nello slalom gigante VIAncora una grande impresa per Chiara Mazzel ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Tutti gli aggiornamenti su La grinta di Iapichino parte male si... La grinta di Iapichino: parte male, si riprende ed è d'argento. È la sua prima medaglia iridataUna gara iniziata in salita per Larissa, settima dopo il quarto tentativo. Poi la rimonta, che vale il secondo pos dietro alla portoghese Agate De Sousa. Bronzo per la colombiana Natalia Linares ... msn.com Larissa Iapichino lascia spanne all’asse di battuta e subisce la beffa: argento ai Mondiali IndoorLarissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di salto in lungo che ha animato la mattinata dell'ultima giornata ai Mondiali Indoor ... oasport.it