S’infittiscono sempre di più, a distanza di 32 anni, i misteri sulla morte di Kurt Cobain. Nelle scorse settimane, lo specialista forense Brian Burnett aveva contestato, sull’International Journal of Forensic Science, la versione ufficiale del decesso dell’artista dei Nirvana. Sulla scena del (presunto?) suicidio di Cobain, per la collaboratrice di Burnett e ricercatrice indipendente, Michelle Wilkins, erano presenti diversi dettagli che potrebbero ricondurre ad un omicidio ai danni del chitarrista. “A me sembra che qualcuno abbia messo in scena un film e volesse che apparisse assolutamente che si trattasse di un suicidio. La ricevuta della pistola è nella sua tasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La grafia nelle ultime righe è diversa: non crediamo le abbia scritte Kurt Cobain”: scoperte “anomalie significative” nella lettera d’addio della star dei Nirvana

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