la francia va ai ballottaggi fine del barrage repubblicano

In Francia si conclude oggi la tornata elettorale per l’elezione del sindaco, ultima fase prima delle presidenziali dell’anno prossimo. I cittadini si recano alle urne per esprimere la loro preferenza in un clima di attesa e partecipazione, con le urne aperte in diverse città del paese. La consultazione rappresenta l’ultimo step di una lunga campagna elettorale locale.

SECONDO TURNO DELLE COMUNALI Esito incerto in molte città, anche a Parigi la vittoria del socialista Grégoire non è scontata SECONDO TURNO DELLE COMUNALI Esito incerto in molte città, anche a Parigi la vittoria del socialista Grégoire non è scontata La maratona dell’ultima elezione prima del grande appuntamento delle presidenziali, tra un anno, si conclude oggi: in Francia tornano al voto per eleggere il sindaco 1.526 comuni (su 34.875), cioè tutti municipi medi o grandi, c’è un secondo turno in 166 città con più di 30mila abitanti (su 266). L’esito è incerto in molte grandi città, Parigi, Marsiglia, Lione, Bordeaux, Strasburgo, Nantes, Tolosa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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