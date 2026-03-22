la francia va ai ballottaggi fine del barrage repubblicano

SECONDO TURNO DELLE COMUNALI Esito incerto in molte città, anche a Parigi la vittoria del socialista Grégoire non è scontata SECONDO TURNO DELLE COMUNALI Esito incerto in molte città, anche a Parigi la vittoria del socialista Grégoire non è scontata La maratona dell’ultima elezione prima del grande appuntamento delle presidenziali, tra un anno, si conclude oggi: in Francia tornano al voto per eleggere il sindaco 1.526 comuni (su 34.875), cioè tutti municipi medi o grandi, c’è un secondo turno in 166 città con più di 30mila abitanti (su 266). L’esito è incerto in molte grandi città, Parigi, Marsiglia, Lione, Bordeaux, Strasburgo, Nantes, Tolosa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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