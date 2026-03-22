La forza di una donna torna su Canale 5 lunedì 23 marzo 2026 con una puntata carica di tensione. Tra debiti, scelte rischiose e legami sempre più fragili, Bahar e le sue alleate affrontano un nuovo pericolo. Le anticipazioni della dizi turca. La forza di una donna torna su Canale 5 lunedì 23 marzo alle ore 16.00 circa con una puntata che spinge le protagoniste ancora più in là, in un territorio dove sbagliare significa pagare caro. Bahar, Ceyda e Bersan sono ormai dentro una situazione che sfugge di mano, tra debiti da saldare e decisioni prese sotto pressione. E mentre qualcuno prova ad aggrapparsi a nuove possibilità, i segreti e le ombre del passato tornano a farsi sentire, pronti a complicare tutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 23 marzo 2026: il ricatto di Cem si fa sempre più spietato

Articoli correlati

La forza di una donna, anticipazioni 18 marzo 2026: Cem diventa sempre più pericoloso e Sirin si insospettisceNella puntata del 18 marzo de La forza di una donna Bahar si oppone al furto proposto da Ceyda e Bersan mentre Cem continua a minacciarle.

La Forza di una Donna, anticipazioni dal 2 al 7 marzo 2026: Bahar e Ceyda cominciano a lavorare per il losco CemRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Una selezione di notizie su La forza di una donna anticipazioni 23...

Temi più discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 17 marzo: la minaccia di Cem; La forza di una donna, anticipazioni 18 marzo 2026: Cem diventa sempre più pericoloso e Sirin si insospettisce; Cem minaccia di morte Bahar e Ceyda: le anticipazioni delle prossime puntate di La forza di una donna; La forza di una donna, le anticipazioni: ma che cosa state combinando?.

La forza di una donna, anticipazioni 23 marzo 2026: il ricatto di Cem si fa sempre più spietatoLa forza di una donna torna su Canale 5 lunedì 23 marzo 2026 con una puntata carica di tensione. Tra debiti, scelte rischiose e legami sempre più fragili, Bahar e le sue alleate affrontano un nuovo pe ... movieplayer.it

La forza di una donna, anticipazioni dal 21 al 27 marzo 2026: Bahar, Ceyda e Bersan fraintendono l’ordine di Cem e rapiscono SadettinCosa ci attende nelle nuove puntate La forza di una donna in onda su Canale 5 dal 21 al 27 marzo? News settimanali Kadin. superguidatv.it

Bahar, Ceyda e Bersan sbagliano vittima e rapiscono il padre di Cem! facebook