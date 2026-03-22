La cucina apuana celebra il premio Unesco

La Delegazione apuana dell’Accademia italiana della cucina ha organizzato una cena presso l’istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa per festeggiare il riconoscimento della Cucina Italiana come patrimonio UNESCO. L’evento ha coinvolto studenti e rappresentanti locali, che hanno condiviso un momento di convivialità per celebrare questo importante risultato. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e appassionati del settore culinario.

La Delegazione apuana dell’ Accademia italiana della cucina ha celebrato, all’ istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa, con una solenne conviviale, lo storico traguardo ottenuto dalla Cucina Italiana come patrimonio Unesco. La conviviale ecumenica straordinaria è stata aperta con il videomessaggio di Paolo Petroni, presidente nazionale dell’Accademia italiana della cucina, che ha parlato del riconoscimento ottenuto dall’Unesco. Erano presenti, oltre ai numerosi accademici, ospiti, presidenti di Club service operanti nel territorio, il consigliere regionale Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa Francesco Persiani e, in rappresentanza del Comune di Carrara, l’assessore Moreno Lorenzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cucina apuana celebra il premio Unesco Articoli correlati Leggi anche: Accademia italiana di Cucina. Cena ecumenica celebra il riconoscimento Unesco La festa Perugia celebra la cucina italiana . Patrimonio Unesco e ricette identitarieLa Delegazione perugina dell’Accademia Italiana della Cucina ha celebrato al Decò di Ponte San Giovanni la cena ecumenica straordinaria per... Altri aggiornamenti su La cucina apuana celebra il premio... La cucina italiana patrimonio Unesco: Siena celebra lo stile di vita che unisce generazioniUna serata carica di significato quella organizzata a Siena dall’Accademia Italiana della Cucina per celebrare un riconoscimento storico: la cucina italiana è ufficialmente patrimonio immateriale dell ... radiosienatv.it L'Accademia italiana della cucina celebra a Pechino il riconoscimento UnescoPechino è stata teatro di una riunione conviviale ecumenica straordinaria dell'Accademia italiana della cucina, organizzata dalla delegazione locale con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura, ... ansa.it