La discussione sul gotico si è sviluppata dalla Prima guerra mondiale fino alle recenti discussioni al Consiglio d’Europa. Artisti, storici e politici hanno partecipato a dibattiti pubblici e incontri ufficiali, affrontando temi legati all’uso e alla rappresentazione di questo stile architettonico nel tempo. Le discussioni si sono concentrate su aspetti estetici, culturali e simbolici del gotico, senza entrare in analisi delle cause o delle motivazioni sottostanti.

L’arte è veicolo di valori estetici, di gusto, etici, ma anche ideologici se non prettamente politici. Così, essa nel tempo è stata ed è utilizzata come efficace strumento di soft power: un prestito di un capolavoro può valere quanto e forse di più di un summit di ministri degli esteri, come ci ha insegnato ormai molti anni fa Francis Haskell, con i suoi saggi sulle mostre di arte italiana. Lo vediamo chiaramente oggi con la proposta di prestare un capolavoro come l’arazzeria di Bayeux al British Museum, scellerata operazione fortemente voluta da Emmanuel Macron, il quale ha ignorato con sufficienza le moltissime voci che si sono levate contro un’operazione che mette a grave rischio la conservazione di un manufatto fragilissimo ed unico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La contesa del gotico, dalla Grande guerra al Consiglio d’Europa

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