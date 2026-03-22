La Consar vuole sognare Servono 3 punti con Fano

Oggi pomeriggio, la Consar Ravenna affronta Fano al PalaAllende alle 18. La partita è valida come penultima della regular season e sarà arbitrata da Nava e Chiriatti. La squadra di Ravenna cerca i tre punti per mantenere vive le speranze di migliorare la posizione in classifica, con la diretta visibile in chiaro su Dazn.

La Consar Ravenna scende oggi pomeriggio a Fano (al PalaAllende, fischio d’inizio alle 18; arbitri Nava e Chiriatti; diretta in chiaro su Dazn) per la penultima gara di regular season. A due turni dalla conclusione della ‘stagione regolare’, i giallorossi – secondi con 50 punti in condominio con Brescia e Prata, a -2 dalla capolista Pineto, ma penalizzati dal quoziente set – possono ancora puntare al 1° posto. Per raggiungerlo, la truppa di coach Valentini dovrà vincere da 3 punti contro Fano e poi, domenica prossima, nel big match del Pala de André, anche contro Pineto. Ma dovrà contemporaneamente sperare che Brescia (in casa con Siena; in trasferta a Porto Viro) e Prata (in casa con Cantù; in trasferta a Sorrento) lascino entrambe per strada almeno un punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Consar vuole sognare. Servono 3 punti con Fano Articoli correlati Arriva la Consar Ravenna. Fano cerca il riscattoButtarsi alle spalle la sconfitta al tie-break di mercoledì scorso nel derby con Macerata e ripartire subito. Domani Prata, poi Fano e Pineto. Consar, due settimane decisiveIl ko della capolista Prata a Brescia e il contemporaneo successo della Consar a Catania, hanno ridisegnato il volto della classifica di A2. Tutto quello che riguarda Consar vuole Temi più discussi: Pallavolo. La Consar vuole tenere vivo il sogno del primato ma a Fano dovrà fare i conti con tanti ex; Per la Consar uno scontro diretto che può alimentare il sogno del primato; Volley. Per la Consar una trasferta da ricordare: successo a Catania e terzo posto ritrovato. La Consar vuole tornare a vincere in trasferta. Inizia a Catania lo sprint con vista sui playoffAlle 18 la sfida contro una formazione senza particolari problemi di classifica, si fanno i primi calcoli in vista della volata finale . sport.quotidiano.net Volley serie A2. La Consar in quel di Taranto vuole tornare a macinare vittorieDopo il positivo intermezzo di Coppa Italia, si torna a parlare di campionato. La Consar Ravenna gioca stasera, alle 18 a Taranto (arbitri Faia e Di Bari, diretta streaming in chiaro su Dazn) il match ... ilrestodelcarlino.it La Consar stasera vuole dimostrare chi è la più forte facebook